COMMISSO, I suoi dubbi sullo stadio e sul mercato

Gli altri due temi sui quali si concentra questa mattina l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino sono i dubbi di Rocco Commisso sul tema stadio (restaurare il Franchi o costruirne uno nuovo fuori città?) e sul mercato, che quest'estate non sarà sottoposto a regime di faiplay finanziario. Come spiega il quotidiano, partendo dallo stadio, negli ultimi giorni la politica cittadina ha tirato in ballo il restyling del Franchi auspicando l’arrivo di una nuova legge sugli stadi, eppure Commisso è tornato a spingere sull’idea del nuovo impianto, anche fuori dal Comune di Firenze, magari nella zona di Campi Bisenzio. Sul fronte mercato invece tra le situazioni in stato più avanzato c’è il rinnovo di Vlahovic per il quale manca solo l’annuncio, ma la strategia è di cercare almeno tre rinforzi. Oltre che in difesa, dove si vuole inserire un centrale mancino, i viola valutano profili importanti anche a centrocampo. Lo confermano le voci su un ritorno di fiamma nei confronti di Nainggolan e i recenti contatti per Paquetà oltre all’interesse mai scemato per De Paul, quanto all’attacco prima di prendere in considerazione nuovi innesti (Belotti profilo molto apprezzato) la Fiorentina vuole capire bene che tipo di apporto potrà dare Cutrone. Impossibile, invece, che si muova il gioiello Castrovilli.