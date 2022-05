COMMISSO, E la Juve: pioggia di soldi fra polemiche

Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola pone l'attenzione anche sul singolare rapporto tra Rocco Commisso e la Juventus da quando è presidente della Fiorentina. Ha capito subito l'importanza della sfida per Firenze e in cuor suo avrebbe voluto essere presente al Franchi domani ma al momento gli impegni di lavoro alla Mediacom e soprattutto i postumi della malattia che lo ha debilitato nei mesi scorsi non gli hanno permesso di tornare in Italia per occuparsi della Fiorentina, la cosa che più di tutte gli sta a cuore e che nelle ultime settimane lo ha aiutato a mettersi alle spalle una fase non facile della sua vita.

Il presidente è atteso in città in estate, forse per l'inizio del campionato. Anche se il presente dice Juventus, un club con il quale ha sempre avuto un rapporto particolare, tra polemiche e affari di mercato che hanno portato nelle sue casse più di 135 milioni tra Chiesa e Vlahovic.