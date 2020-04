CODACONS, Battaglia per rimborso abbonati: l'ACF...

Secondo il Corriere dello Sport sono ben dieci i club di Serie A che non prevedono il rimborso dei propri abbonati per le partite casalinghe cui essi non potranno ovviamente assistere: Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese. Nelle condizioni generali di vendita della Juventus, ad esempio, è previsto che l'eventuale impossibilità di presenziare alla partita per causa forza maggio sia posta a carico del cliente. L'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori, Codacons, promette battaglia per i circa 195 mila abbonati della Serie A. La Fiorentina invece rimborserà i suoi 29 mila abbonati, per un totale di circa 2 milioni di euro (340 mila per le rimanenti sei sfide in casa).