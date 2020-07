CHIFFI E MAZZOLENI, La coppia degli orrori

Che si tratti di letteratura, cinema o cronaca vera, sta di fatto che quando una coppia decide di compiere una malefatta di rado fallisce il bersaglio. La storia ne è testimone fedele: dai mitici degli anni ’30 Bonnie e Clyde, fino a personaggi di fantasia come Margot e Arsenio Lupin per arrivare a eroi dei fumetti come Eva Kant e Diabolik (senza dimenticare chi ha sempre lottato per la giustizia, come Batman e Catwoman), ogni epoca ha avuto il suo duo temerario, tenuto spesso insieme da un sentimento amoroso. Daniele Chiffi e Paolo Silvio Mazzoleni non hanno nulla a che fare con la malavita, sia chiaro: sono solo colleghi di lavoro, accomunati dalla passione per l’arbitraggio. Eppure, in tempi recenti, il loro feeling quando c’è di mezzo la Fiorentina non è stato felice, che si trovassero a operare in tandem o in autonomia. L’esempio lampante lo si è avuto domenica in occasione della partita dei viola con la Roma, dove il fischietto di Padova (Chiffi, di professione ingegnere gestionale) e l’antiquario di Bergamo (Mazzoleni, il direttore di gara più tatuato di tutti con quasi cinquanta tra disegni e frasi sul corpo) hanno messo a segno un autentico misfatto. A riportarlo è La Nazione.