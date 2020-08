CHAMPIONS, I sogni viola nella finale di fine estate

Anche se lo stadio di Lisbona resterà chiuso, la sfida tra Bayern e Paris Saint-Germain resta l'appuntamento più importante della stagione. Saranno in milioni a seguire la partita in televisione, tra questi - scrive il Corriere Fiorentino - ci sarà certamente anche Rocco Commisso. E non solo per passione, ma anche perché in campo ci potrebbero essere due obiettivi della Fiorentina: da una parte Thiago Silva, dall'altra Javi Martinez. In attesa che i sogni si realizzino però, in casa Fiorentina il pensiero principale è dedicato a sfoltire la rosa, per poi andare sul mercato e trovare quei profili adatti alle ambizioni della squadra di Iachini.