Celje-Fiorentina, il capitano Karnicnik : "Per alcuni di noi è la gara più importante in carriera"

vedi letture

Il capitano del Celje Zan Karnicnik ha parlato in un'intervista a La Nazione. Queste le sue parole alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina: "Per noi sarà una partita speciale, lo stadio sarà esaurito per la prima volta dopo tanto tempo e questo la dice lunga sull'attesa per questa partita. Avere così tanti tifosi per noi calciatori è incredibile". Poi ha proseguito: "Dobbiamo rimanere calmi, per molti dei miei compagni questa è la partita più importante della loro carriera. Rispettiamo la Fiorentina ma non abbiamo paura.".

Cosa toglierei alla Fiorentina? "Risposta facile, gli leverei Moise Kean".