A Roma vale mezza stagione. Sarà la solita Fiorentina senza Cataldi e Ranieri

Il Corriere dello Sport si concentra già sulla trasferta di Roma, ormai imminente per la Fiorentina, in quello che sarà un vero e proprio spareggio europeo. All'Olimpico la squadra di Palladino cerca un risultato che sarebbe grossissimo, non solo per la posta in palio ma anche per il momento di forma in cui versa la formazione di Ranieri, che non perde da 18 partite. Una sfida difficilissima in casa giallorossa che non vedrà, molto probabilmente, protagonista Danilo Cataldi. Il mediano è uscito infortunato nel match col Betis e sul suo conto non c'è ottimismo per il recupero in vista di domani, l'ex Lazio potrebbe aver bisogno di almeno un turno di stop per smaltire il problema muscolare che lo ha costretto a uscire al ventinovesimo minuto della gara di ieri l'altro.

Quanto al resto della formazione, per il quotidiano Palladino proporrà il 3-5-2 d'ordinanza (non è previsto un ritorno alla retroguardia a quattro) e consegnerà le chiavi della porta al solito De Gea. In difesa non ci sarà Ranieri, poiché squalificato essendo stato ammonito sotto diffida durante la partita contro l'Empoli di domenica scorsa. Quindi spazio al trio formato da Pongracic, Pablo Marí e Comuzzo. Sulla corsia di destra rimane il ballottaggio tra Folorunsho e Parisi, col primo leggermente avvantaggiato vista la partenza da titolare dell'ex Empoli a Siviglia. Mandragora ancora mezzala, Adli nel ruolo di play e Fagioli mezzala sinistra. Sulla fascia infine riecco Gosens. Per quanto riguarda l'attacco, nuova maglia da titolare per Gudmundsson che stavolta dovrebbe partire in coppia con Kean invece di Beltran, pronto ad accomodarsi in panchina.