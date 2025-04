Celje-Fiorentina 1-2, Corriere Fiorentino: "Un piede in semifinale"

"Due passi verso Breslavia. La Fiorentina come da pronostico batte il modesto Celje e ipoteca la semifinale di Conference, grazie ai gol della vecchia guardia e a una superiorità tecnica che a Palladino ha perfino concesso il lusso di lasciare in panchina Moise Kean, l’uomo copertina del campionato viola". Questa l'apertura dell'articolo del Corriere Fiorentino che racconta la vittoria di ieri sera della Fiorentina contro gli sloveni del Celje nella gara di andata dei quarti di finale di Conference League. Se guardando al futuro Betis Siviglia e soprattutto Chelsea sembrano avversari ben più tosti del Celje, ieri la Fiorentina, seppur con qualche brivido di troppo, è comunque riuscita negli obiettivi di vincere e dare un turno di riposo a chi ultimamente aveva spremuto più energie. Palladino infatti ha proposto nella formazione iniziale sei uomini diversi rispetto alla sfida di San Siro. In panchina Kean, Gudmundsson, Dodò, Fagioli, Pablo Marì (non in lista Uefa) e Parisi. Decisioni che fanno capire quali sono le priorità dei gigliati.

Tornando alla gara di ieri sono apparsi in difficoltà, entrambi adattati in ruoli non propriamente adatti alle loro caratteristiche, Zaniolo e Moreno. Il primo ha mostrato di non trovarsi a suo agio come centravanti e il secondo invece un po' a disagio come esterno a tutta fascia. Una vittoria importante che, nonostante i brividi finali, permetterà a Palladino di fare un altro po' di turn over nella sfida di ritorno al Franchi.