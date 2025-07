Celeste Pin, un addio all'improvviso. Il Corriere Fiorentino: "Uno choc per tutti"

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si ricorda Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina scomparso tragicamente ieri. Il suo addio sconvolge chi lo ha conosciuto e ora non riesce a trovare un motivo. Un motivo nascosto tra i suoi sorrisi e le sue battute, tra i suoi ricordi e i suoi tanti progetti. Celeste Pin arriva in città nel 1982 con l’impossibile compito di sostituire Vierchwood ed è subito «Celeste nostalgia», pensando al fuoriclasse di origine russa, ma lui non se la prende più di tanto. Del resto, ha già rumorosamente litigato con la Juventus e questo è già un buon lasciapassare per i tifosi.

A Firenze deve integrarsi con Passarella e non è facile, perché il Caudillo ha un’idea di calcio molto diversa da come si gioca in Italia e i primi mesi sono difficili per tutti. Celeste a Firenze si ambienta immediatamente: è estroverso, non si impermalisce mai per le battute, vive nel viale Petrarca e sposa una fiorentina, Elena, con cui avrà due figli maschi. Sempre disponibile, sorridente, l’immagine della solidità anche per i suoi vecchi compagni, oggi sgomenti. Pin è stato compagno di squadra anche di Stefano Pioli, attuale allenatore della Fiorentina.