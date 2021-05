CECCHI GORI, Commisso? Prima c’era passione

L'ex proprietario della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, ha parlato così dopo la conferenza stampa di Rocco Commisso: "Queste parole sulla città mi fanno male. E lo dico io che proprio bene non sono stato trattato. Non voglio fare polemiche, dico solo forza Firenze, sempre. La mia Fiorentina è stata fatta fallire e si è lasciata alle spalle incertezza e paure, una scia di dubbi. Che calcio ved? Molto cambiato rispetto ai miei tempi, ora le squadre vengono comprate per avere visibilità, la passione personale conta meno. Per mio padre e me fu davvero una questione di cuore perché amavamo la squadra della nostra città. Quando parlo di Fiorentina, mi emoziono. E di Firenze, sia ben chiaro, anche se sono stato cacciato e mi è stato tolto il club con una sentenza che combatterò sempre. Mi piacerebbe rivedere in alto la mia Fiorentina".