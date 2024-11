CECCHI, Classifica super. Ora non parliamo di clausole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Nazione trova spazio come tutti i lunedì il punto di vista di Stefano Cecchi, che commenta così l'esaltante momento della Fiorentina alla luce del 2° posto in classifica: "Una classifica dolomitica, pirenaica, quasi himalaiana. Con molti che, respirando l'aria rarefatta, si chiedono: ma dove potrà arrivare questa Fiorentina? Domanda legittima ma fuori sincrono. Perché in questo momento più che porre domande è doveroso sognare.

Sognare con un centravanti che è un uragano inarrestabile. Sognare con un difensore giovane, silenzioso e marmoreo come l'Ercole del Giambologna. Sognare con un centrocampista derviscio che danza sulla palla e un allenatore iconoclasta che dispensa praticità e solidità. Sognare per almeno altri 15 giorni, magari evitando di annacquare la felicità parlando di acquisti necessari a gennaio o di clausole milionarie".