CASTROVILLI, Dall'azione al San Paolo all'Europeo

Sulle pagine de La Nazione viene analizzata la prova di Gaetano Castrovilli nella trasferta di Napoli. Un "Castrovilli no limits" quello descritto dal quotidiano, di cui è rimasta impressa una giocata anormale: controllo volante di destro, sombrero sul messicano, dribbling sulla fascia ai danni dell’ex Lipsia che cadendo a terra non può far altro che osservare il talento viola sfrecciare via a tutta velocità: della serie, benvenuto in Serie A caro Diego Demme. Questa la giocata del numero otto che è la fotografia di una gara giocata in maniera sublime con vista alla Nazionale. Chissà se il ct Mancini, dal televisore di casa sua abbia presa nota sul suo taccuino. Sicuramente sono scattate una serie di riflessioni: il commissario tecnico sta sorvegliando Castrovilli, che in virtù del suo show di sabato adesso ha davvero messo la freccia rispetto ai suoi concorrenti.