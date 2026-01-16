Caso Mandragora, l'Udinese ha patteggiato: multa ma niente penalizzazione

Arriva all’ultimo capitolo la vicenda relativa all’operazione di mercato fra Udinese e Juventus avente ad oggetto l’acquisto di Rolando Mandragora, attualmente centrocampista della Fiorentina. Come scrive Tuttosport, il caso riguarda lo scambio di mercato avvenuto nel 2018 e poi nel 2020, a cifre diverse rispetto a quelle pattuite fra le due società, che ha portato effetti sui bilanci dei 3 anni successivi per la formazione di proprietà dei Pozzo.

L’Udinese, nell’ultima seduta del Tribunale Federale Nazionale, ha presentato la richiesta di patteggiamento, in base all’articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, accolta favorevolmente dal tribunale sportivo della FIGC. Non è stato in flitto nessun punto di penalizzazione nell’attuale classifica di serie A, ma una multa da 10.700 euro all’Udinese e dello stesso importo a due dirigenti, Campoccia e Collavino, rispettivamente vicepresidente e direttore generale della società bianconera.