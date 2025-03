Cappellini: "Alternanza in porta una sciocchezza. Palladino difetta in comunicazione"

Stefano Cappellini nel suo consueto pezzo di commento dell'attualità della Fiorentina sull'edizione di Firenze di Repubblica non ha dubbi e si esprime così sulla questione portiere: "L'alternanza in porta, se uno dei due che si alternano si chiama De Gea, è la più grossa sciocchezza da quando l’uomo inventò il portiere".

Oltre a questa certezza, il giornalista scrive che la squadra di Palladino si porta dietro tanti, troppi dubbi. Dalle parole di Beltran al rendimento di Richardson, dal rientro nei secondi tempi al mistero Gudmundsson: "Ho l’impressione che al buon Palladino cominci a far difetto anche la comunicazione. È giusto che un allenatore smorzi il più possibile le polemiche in pubblico, e va bene cercare sempre di vedere il lato positivo, però sentirgli dire, a partita persa, «abbiamo fatto un buon primo tempo» dopo che hai preso due gol in 15 minuti da una squadra niente di che, al momento terza nel campionato greco, l’ho trovato un po’ troppo lato positivo".