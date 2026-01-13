Cantiere Franchi, il mercato di Campo di Marte trasloca e crea smarrimento

La Nazione oggi in edicola racconta il disorientamento in atto all’esterno della Curva Fiesole per lo spostamento del mercato di Campo di Marte necessario per il prosieguo dei lavori di ristrutturazione dell’Artemio Franchi. Il quotidiano ha vissuto il primo giorno del nuovo assetto cittadino, spiegando come ci siano state molte meno persone e un po' di disorganizzazione.

“Qui non passa nessuno. Non ci sono cartelli e così il fatturato calerà" , ha detto un fruttivendolo. Oltre alla posizione, pesa la comunicazione. Per molti residenti lo spostamento non è stato chiaro e il rischio è che il mercato perda una parte della sua clientela storica. Un problema in più da risolvere per il Comune dunque, con gli abitanti del quartiere e i commercianti del mercato che sono molto preoccupati anche per i possibili ritardi nei lavori allo stadio che allungherebbero il periodo lontano dalla storica sede.