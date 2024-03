CAMPO DI MARTE, Che caos: la rabbia dei residenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sul Corriere Fiorentino si analizza la situazione complessa a Campo di Marte per via delle misure di sicurezza legate a Fiorentina-Maccabi Haifa. La Prefettura ha diffuso (alla stampa) la notizia delle chiusure solo dopo le 20 di martedì sera. I primi cartelli di divieto sono spuntati alle 21, ma ancora quando la pulizia municipale, in piena notte, stava rimuovendo le auto parcheggiate di fronte al Mandela Forum "lì i cartelli non c’erano", assicura Alberto Locchi, presidente della Misericordia del quartiere, che continua: "ci aspettavamo di essere avvisati per tempo per poterci preparare ad affrontare nel modo migliore questa situazione".

Con i divieti, a far le spese delle transenne sono state anche alcune attività: "Saremo chiusi oggi e domani, 13-14 marzo (ieri e oggi, ndr ). Ci scusiamo per il brevissimo preavviso, ma siamo stati colti di sorpresa anche noi", si legge sulle pagine social del ristoratore del Rugbier. Insomma, dopo il caos di domenica scorsa per la concomitanza di Fiorentina-Roma e il concerto di Renato Zero al Mandela Forum, fra i residenti montano di nuovo rabbia e amarezza.