CAMPINI, Beppe se la prende con errori e sfortuna

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino questa mattina ritorna sul confronto nello spogliatoio che si è tenuto ieri mattina nel giorno del primo allenamento post ko contro il Sassuolo che ha fatto esplodere la rabbia di Firenze. Come sottolinea il quotidiano, Beppe Iachini ha voluto tutti al centro sportivo di buon mattino come aveva già deciso. Ieri mattina, al campo di allenamento, i giocatori sono arrivati presto. Nello spogliatoio Beppe Iachini ha fatto sentire ancora la sua rabbia, più per gli errori sotto porta e per l’atteggiamento che per il passivo pesante. Sì, perché all’interno della Fiorentina sono convinti che anche la casualità abbia influito sul risultato finale. Singoli errori che spesso non sono fatali, stavolta hanno determinato in maniera pesante. La volontà dell’allenatore è di scacciare fantasmi dalla testa, di aiutare i giocatori a ritrovare serenità per realizzare il prima possibile i punti che servono per centrare la salvezza. Nello spogliatoio non è stata affissa nessuna tabella salvezza, ma il calendario c’è da sempre.

