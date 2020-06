CAMPI, Quattro vie per lo stadio. Fossi: "Parte l'iter"

La Nazione oggi in edicola fa il punto sulle possibilità di vedere il nuovo stadio della Fiorentina a Campi Bisenzio, dopo l'incontro di ieri in Regione tra Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, e Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale all'urbanistica. Quattro ad oggi le possibilità dopo aver scartato la variante ordinaria per i tempi poco fast: un percorso che si leghi all'approvazione dei piani strutturali ed operativi di Campi, forse la via più rapida; un iter accelerato consentito dalla Legge Nardella sulla costruzione di impianti sportivi, se in schema di convenzione con studio di fattibilità corredato da piano economico e finanziario; una valutazione dello stadio come opera pubblica al fine di accorciarne i tempi; o infine attendere eventuali novità dal Decreto Semplificazioni.

Il quotidiano riporta infine due battute del primo cittadino campigiano Emiliano Fossi: "Incontro positivo, parte l'iter che ci porta alla copianificazione: nei prossimi giorni tecnici di Comune e Regione si vedranno per dare continuità al lavoro". Non solo, perché Fossi commenta anche l'apertura data da Nardella qualche ora prima: "Disponibile al confronto se si riapre nei termini descritti. Non è uno contro l'altro: dobbiamo essere protagonisti di uno scatto in avanti".