CALLEJON, Finora il nulla, ma non usarlo è un delitto

Dopo essersi presentato in viola con una frase-effetto ("Io non sono Chiesa...") Josè Callejon non ha quasi mai avuto la possibilità concreta di dare seguito alle parole coi fatti, se non nella gara sciagurata a Napoli, scrive La Nazione. Poi il nulla. Ma i grandi campioni, prosegue il quotidiano, sanno trovare da soli il modo per essere utili alla causa, soprattutto se motivati e coinvolti. Non può risolvere tutti i problemi della Fiorentina, ma può contribuire a farlo e non usarlo, chiude il giornale, è il vero delitto.