CAICEDO, Facile da convincere. E c'è un vantaggio

La Nazione fa il punto di mercato in casa viola. Felipe Caicedo, del Genoa, è l’unico che la Fiorentina potrebbe portarsi a casa in prestito secco e senza quindi preventivare un esborso economico ’obbligatorio’ anche a fine stagione. Il classe '88 piace e (probabilmente) accetterebbe volentieri l’avventura di Firenze anche per un rilancio personale.