CABRAL, Stringe i denti per tornare da protagonista a Basilea

© foto di Federico De Luca 2023

In vista di Basilea-Fiorentina in casa viola l'apprensione è tutta per Arthur Cabral: l'attaccante brasiliano, a segno all'andata contro la sua ex, ha saltato il match con l'Udinese per il riacutizzarsi di un problema al piede destro. La speranza è, come detto da Vincenzo Italiano nel post-gara, di averlo al 100% perché, come scrive il Corriere dello Sport riprendendo le dichiarazioni del tecnico, a Basilea giocherà solo chi è al top.

Cabral farà di tutto per esserci, sia per l'importanza del match di per sé, sia per il significato che questa gara ha nella testa del brasiliano, che a Basilea si è fatto conoscere nel calcio europeo e potrebbe tornare da protagonista al St. Jakob, dove tutto è iniziato.