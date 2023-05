CABRAL, Ora sogna di portare un trofeo a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport Arthur Cabral non si pone limiti e all'interno di un mese che, tanto per lui quanto per la Fiorentina, si annuncia cruciale ha già iniziato a stilare i propri obiettivi: "Voglio che un giorno il mio nome sia lassù, al fianco di quelli delle leggende brasiliane di questo club. Intanto spero di poter alzare una coppa a Firenze" ha raccontato la punta ai canali della Serie A: "Vorrei che i tifosi mi ricordassero non solo come un grande giocatore ma come qualcuno che ha riportato un trofeo in riva all'Arno". Un po' lo stesso obiettivo di Vincenzo Italiano che nel frattempo, in vista della trasferta di Salerno, ha dovuto fare i conti con il forfait Amrabat, che non ha recuperato da un colpo subìto nella partita contro la Samp. Buona notizia invece sul fronte rientri: da ieri ha ripreso a lavorare in gruppo Bonaventura che, smaltiti i guai all'adduttore, è stato convocato per la sfida dell'Arechi anche se l'ex Milan verrà risparmiato in vista dell'andata delle semifinali di Conference League con il Basilea. Una gara alla quale Italiano ha già iniziato a pensare ed è per questo che parte delle scelte per la partita di Salerno saranno improntate alla gestione delle energie verso i prossimi appuntamenti. Per la logica delle rotazioni, stasera dovrebbero tornare in campo parte dei titolari che con la Sampdoria sono rimasti a riposo, a cominciare da Terracciano che dopo aver lasciato i pali a Cerofolini proverà a mantenere la porta della Fiorentina inviolata per il terzo match di fila. In difesa possibili due cambi in zona centrale, con Quarta e Igor che dovrebbero agire assieme a Dodo e Biraghi sugli esterni. E se in mediana non sembrano esserci interrogativi (la coppia in pole è quella composta da Castrovilli e Mandragora), è sulla trequarti che il tecnico ha i dubbi maggiori, anche se i favoriti sembrano essere Ikoné, Barak e Kouame. Davanti probabile il ritorno di Cabral.