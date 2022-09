CABRAL, Finora ha deluso, ma può ancora riscattarsi

Arthur Cabral era sbarcato a Firenze lo scorso gennaio con il compito di sostituire Dusan Vlahovic. Si presentava con un discreto bottino di 7 gol in 8 gare in Europa e di 46 reti in 77 partite di campionato con la maglia del Basilea. Finora ha deluso, segnando lo scorso anno solamente una rete in 14 gare di Serie A. Motivo per cui la Fiorentina ha acquistato in estate Luka Jovic, che però è ancora in rodaggio sia a livello fisico che di ambientamento. Nel frattempo quindi Cabral ha partite e occasioni per riscattarsi, già a partire da questa sera contro il Riga, per una società che lo aspetta e che ha sborsato per lui ben 16 milioni di euro (bonus compresi) neanche un anno fa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.