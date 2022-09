CABRAL, A caccia del gol numero 15 in Conference

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla dello score incoraggiante di Arthur Cabral in Conference League. Sono infatti 14 le reti in 14 partite nella competizione per il brasiliano, nella quale è l’uomo dei record. Il brasiliano è già andato a segno in viola contro il Twente lo scorso 18 agosto nella gara di andata allo stadio Artemio Franchi. Una rete che si è aggiunta alle altre tredici che aveva realizzato con la casacca del Basilea. Fino ad ora Cabral é stato impiegato dall’inizio della stagione per 241 minuti di cui 100 in serie A e 141 in Conference, chiaro segnale delle gerarchie che ha in mente Italiano per l’Europa e in vista di giovedì, quando è molto probabile che il brasiliano scenderà in campo, l’attaccante scalda già i motori e cercherà il suo quindicesimo gol in altrettante sfide.