C. DELLO SPORT, Kokorin: "Non sono un bad boy"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica spazio alla presentazione del neo-acquisto viola Kokorin: "Fiorentina, non sono un bad boy", si legge. Il talento russo ex Spartak Mosca ha poi aggiunto: "Ho già pagato tantissimo per certi errori, sarò cattivo solo in campo". Nella giornata di ieri ha parlato anche l'altro acquisto viola, preso in prestito dal Napoli, Malcuit: "Che bello ritrovare Callejon".