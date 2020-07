C. CONTI, Comprendo Ribery: ecco il mio consiglio

La Gazzetta dello Sport ha interpellato in merito alla questione Franck Ribery il noto conduttore televisivo fiorentino Carlo Conti, che comincia mettendo le mani avanti: "È una questione delicata". Conti sottolinea come comprenda lo stato d'animo dell'attaccante francese della Fiorentina, per se stesso ma soprattutto per la famiglia: "Non puoi vivere felice se non ti senti al sicuro quando ti chiudi alle spalle la porta di casa". Poi però spiega: "C'è qualcuno che si sente veramente al sicuro in questo periodo storico? Suggerisco al campione francese di non prendere nessuna decisione a caldo. Faccia passare un po' di tempo. Prenda atto che la città gli ha voluto bene fin dal primo giorno in cui è arrivato. Poi, passato un po' di tempo lui e la sua famiglia avranno il diritto di decidere il loro futuro. E ogni loro scelta deve essere rispettata".