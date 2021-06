BURDISSO, Ecco la lista: De La Vega, Almada e...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla ancora di Nicolas Burdisso, futuro dirigente viola, e dell'apporto che l'ex difensore potrà dare in sede di calciomercato per la Fiorentina. Come sottolinea il quotidiano, fra Firenze e l’Argentina il feeling è sempre stato forte e immediato. Ecco perché Burdisso può essere fin da subito il profilo giusto per la piazza viola con le sue quotazioni destinate a crescere nel caso in cui “scovasse” o qualche talento per la Fiorentina. Con il tempo il suo ruolo e i suoi compiti saranno sempre più chiari, anche se in entrata potrebbe già essere importante per giocatori monitorati come il ventenne Pedro de la Vega esterno d’attacco del Lanus, Thiago Almada, (ventenne che piace anche al Marsiglia) trequartista del Velez o il difensore Marcelo Weigandt appena rientrato al Boca. Gli ultimi dettagli per il suo contratto sono in via di definizione, ma il fatto che possa essere il braccio destro di Daniele Pradè, ormai è fuori dubbio.