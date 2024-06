BRESCIANINI, Viola avanti a tutti. Le cifre con cui si tratta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto anche sulle trattative che non riguardano l'attacco per la Fiorentina. Per Marco Brescianini, centrocampista classe 2000, la trattativa con il Frosinone è avviata con il Milan interessato visto che ha il 50% della futura rivendita sul calciatore. La richiesta dei ciociari è di 12 milioni (arrivando a 15 con i bonus) ma la Fiorentina vorrebbe rimanere sotto gli 8. C’è da lavorare, a Palladino piace e ora i viola sono avanti rispetto al Napoli, altro club interessato.