Brescianini e Solomon a Firenze nonostante la classifica: arrivano i nuovi

vedi letture

L'edizione di Firenze di Repubblica torna sulle conferenze stampa andate in scena ieri al Viola Park da parte di Marco Brescianini e Manor Solomon, i due nuovi acquisti invernali della Fiorentina. "Arrivano i nuovi", scrive il quotidiano che poi risponde attraverso le parole dei protagonisti ad una domanda. In molti si sono chiesti come mai calciatori che arrivano da realtà importanti come Bergamo o il Villarreal (anche se il cartellino di Solomon è di proprietà del Tottenham) abbiano deciso di mettersi in gioco a Firenze.

Il ds Goretti li ha ringraziati per l’entusiasmo ed il coraggio con cui hanno accettato la chiamata viola. Sincero Solomon: «Quando mi è arrivata questa proposta e ho visto la classifica, ho pensato che fosse impossibile vedere una grande squadra come la Fiorentina all’ultimo posto: poi ho parlato con i dirigenti e a me piacciono le sfide, sono certo che faremo bene restando tranquillamente in A e costruendoci un ottimo futuro».