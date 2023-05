FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Secondo la Repubblica Firenze oggi contro l’Udinese potrebbe arrivare un’occasione per Brekalo in attacco. Sul quotidiano si parla di un tridente inedito, assieme a Kouame a sinistra e Barak in versione trequartista. A centrocampo invece potrebbe esserci un turno di riposo per Mandragora, con Amrabat in coppia insieme a Castrovilli.