BONAVENTURA, L'idea è viva ma nessun contatto

L'edizione odierna de La Nazione scrive che l'idea Giacomo Bonaventura, centrocampista in scadenza con il Milan (CLICCA QUI per leggere gli altri grandi nomi in scadenza nella prossima estate), nata in casa Fiorentina prima del suo recupero dall'infortunio, persiste ancora. I rapporti tra i rossoneri e il suo agente, Mino Raiola, erano freddini ma il ritorno a Milano di Ibrahimovic potrebbe aver riaperto nuovi canali. Il giocatore comunque vorrebbe un sostanzioso ritocco dell'ingaggio, ed è questo il principale tra i problemi di una trattativa per la quale comunque, si legge, non c'è ancora stato nessun contatto.