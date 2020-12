BITI, Franchi? Ora è solo una questione di volontà

La senatrice fiorentina del PD Caterina Biti, prima firmataria dell'emendamento Salva stadi al decreto Semplificazioni, si è così espressa a la Repubblica sul tema Artemio Franchi: "La nostra norma non si propone di concedere la vita a facile a chi vuole distruggere lo stadio, bensì pone l'adeguamento impiantistico e la messa in sicurezza della struttura al primo posto rispetto alle valutazioni di natura prettamente conservativa. Quindi ora è possibile procedere col restyling sostanziale del Franchi mantenendo anche in forma distaccata gli elementi che il Ministero ritiene indispensabili. Adesso è solo una questione di volontà di trovare un accordo e mettendo fine alla stagione dei veti incrociati. La politica ha assolto i suoi compiti nell'interesse di Firenze, non si può ridurre la discussione a una guerra tra Guelfi e Ghibellini. Se si vuole, lo stadio può essere ammodernato e trasformato in un impianto di prim'ordine, senza snaturarne l'identità ma con la visione e l'ambizione che si richiedono alla città".