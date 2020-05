BIRAGHI, Niente Inter, torna a Firenze: e la Roma...

Come spiega questa mattina La Nazione - che si occupa molto di mercato e di prospettive future a livello difensivo - se Pezzella e Milenkovic sono i più chiacchierati, bisogna capire come comportarsi con Biraghi e Dalbert. Il primo è in prestito all’Inter con diritto di riscatto e i nerazzurri non paiono così interessati a riscattarlo. Si è fatta viva la Roma, anche se l’agente del giocatore, come giusto che sia, nasconde le carte e prova ad andare a vedere le valutazioni dell’Inter. Magari la Fiorentina potrebbe essere interessata a tenersi Dalbert che, a differenza di Biraghi, è in prestito secco e destinato a tornare alla base, anche se conta la volontà del giocatore, con l’Inter che non vorrebbe perdere troppi dei 20 milioni, più 6 di bonus (e percentuale sulla futura rivendita) sborsati nel 2017 per acquistarlo dal Nizza.