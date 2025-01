BIRAGHI, Bologna lo vuole ma a zero e con basso ingaggio

FirenzeViola.it

Cristiano Biraghi rimane un giocatore da sistemare in uscita, con la Fiorentina che sta cercando le migliori condizioni per cederlo dopo la separazione in casa degli ultimi mesi. Il Corriere dello Sport-Stadio ribadisce che il Bologna è alla ricerca di un laterale sinistro e che l'ex capitano viola sarebbe la prima opzione, ma solo a certe condizioni: prima dovrebbe liberarsi a zero dalla Fiorentina, poi rivisitare l’attuale suo ingaggio, tenendo conto di come l’ex capitano viola guadagni il doppio rispetto alla cifra percepita attualmente nel Bologna da Lykogiannis. Solo così i felsinei metterebbero le mani su Biraghi.