AVV. CHIACCHIO, ACF non si è costituita per l'Udinese

Il legale del Torino, l'avvocato Eduardo Chiacchio, ha così parlato a Tuttosport della scelta di Lega Serie A e Atalanta di costituirsi contro il club granata per via dell'assenza di Bergamo del 6 gennaio: "Da parte dell'Atalanta poteva essere prevedibile, anche se ho saputo per esempio che la Fiorentina non si è costituita contro l'Udinese nell'analogo procedimento. Non tutti fanno allo stesso modo. Per la memoria della Lega, beh, mai avrei pensato che si costituisse in un giudizio in cui sarà chiamato a decidere il giudice sportivo della stessa".