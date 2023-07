ARTHUR, Scelto il numero di maglia: i prossimi step

FirenzeViola.it

Dopo tutte le ufficialità arrivate nella giornata di ieri, Arthur, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha scelto anche il numero di maglia: l'8, come ai tempi del Barcellona. Il programma per il brasiliano, specifica il quotidiano, tuttavia non è destinato a cambiare: l’obiettivo di Italiano è infatti quello di iniziare a testare con continuità il suo nuovo regista in quelli che saranno i primi test “veri” dell’estate. Oggi comunque arriverà il debutto in maglia viola contro il Catanzaro.