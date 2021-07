ANTOGNONI, Chiede danni ad ACF che non commenta

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport (e come anticipato in esclusiva ieri da FirenzeViola.it), c'è un'altra tappa nella "guerra" che si è scatenata tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. L’ex dirigente viola ha affidato a uno studio legale di Firenze il compito di reclamare dei compensi che, a suo giudizio, sarebbero maturati nel periodo in cui ha lavorato sotto la gestione di Rocco Commisso. In pratica si tratterebbe di una specie di risarcimento danni. La Fiorentina ha preso atto della documentazione che le è stata inviata dallo studio e ha scelto, per il momento, di non commentare questa presa di posizione di Antognoni.