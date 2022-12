AMRABAT, Viola pronti a raddoppiargli lo stipendio

Come riportato dal Corriere dello Sport in casa Fiorentina sono convinti che, prima o poi, i sondaggi che in questi giorni sono stati fatti su Sofyan Amrabat si trasformeranno in vere sirene di mercato. Il marocchino, però, acquistato a peso d’oro per volontà del presidente Commisso, non ha in alcun modo fatto trasparire la voglia di cambiare aria. Contratto alla mano, l’accordo che lo lega alla Fiorentina potrà essere esteso in automatico fino al 2025, non appena la società deciderà di farlo. Ad allarmare i tifosi viola ci ha pensato il manager del calciatore, Mohammed Sinouh: "Confermo che ogni giorno ricevo un gran numero di telefonate da tante società per Sofyan. Tutto il mondo ha potuto vedere come al momento sia lui il miglior centrocampista difensivo del torneo". Ad andare oltre un semplice colloquio conoscitivo è stato infatti il Liverpool, dove Klopp ha da tempo fatto richiesta alla dirigenza di poter disporre a gennaio di un giocatore proprio con le caratteristiche di Amrabat. L’ingaggio sottoposto all’attenzione del numero 34 è da capogiro: 3,5 milioni di sterline (oltre 4 milioni di euro). Il dg viola Barone, volato in Qatar a inizio settimana, ha intenzione di proporre al marocchino il prolungamento di contratto fino al 2027, con un salario quasi raddoppiato rispetto all'attuale (1,8 milioni).