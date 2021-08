AMRABAT, Tempi di recupero: può tornare dopo sosta

Come riporta La Nazione Sofyan Amrabat è atteso a Firenze lunedì, o al massimo entro metà settimana. Il centrocampista sta ultimando in Olanda le terapie concordate con lo staff sanitario della Fiorentina dopo l’intervento di pubalgia di metà luglio. Salterà sicuramente la sfida col Cosenza di Coppa Italia e anche la prima di campionato all'Olimpico contro la Roma. Proverà a fare gli straordinari in vista del Torino: dopo, potrà sfruttare la sosta per recuperare il tempo perso. Il marocchino ha fame di riscatto e messi in un angolo i continui fastidi fisici è pronto a riprendersi tutto.