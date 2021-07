AMRABAT, Non si tocca, ma piace al Galatasaray

La pubalgia, l’impossibilità di partecipare al ritiro di Moena e (forse) il futuro. Così i riflettori della giornata del mercato di ieri si sono accesi soprattutto (e all’improvviso) su Amrabat (CLICCA QUI). La Fiorentina considera il centrocampista un intoccabile e quindi fuori da ogni lista dei giocatori in partenza, ma accanto alla notizia dell’intervento chirurgico in Francia che terrà Amrabat lontano dal campo almeno per un paio di settimane, ecco i sussurri che lo vorrebbero nel mirino del Galatasaray e che il club turco potrebbe realimente bussare alla porta della Fiorentina con una proposta economica importante.