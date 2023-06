AMRABAT, Il contratto in scadenza abbassa le valutazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da La Repubblica (Firenze) i casi più spinosi per le cessioni sono Sofyan Amrabat e Igor: i due giocatori per motivi diversi hanno chiuso il loro rapporto con la Fiorentina e anche con Italiano e sono alla ricerca di nuove sistemazioni, entrambi all’estero. Con la fine della stagione e l’inizio dell’estate Sofyan ha iniziato a tessere le operazioni per la sua partenza. I blaugrana restano sempre un’opzione ma a condizioni decisamente diverse rispetto a gennaio: adesso è inverosimile pensare che Xavi, che ha appena acquistato Gundogan, possa forzare per un’altra macro operazione in mezzo al campo. Sempre in Spagna anche l’Atletico ha dimostrato interesse per Amrabat, tanto che il centrocampista era volato la settimana scorsa a Madrid per seguire da vicino la situazione: offerte ufficiali alla Fiorentina però non sono arrivate e anche i sondaggi sono stati tutti inferiori alle richieste viola di ventimilioni di euro. Igor invece piace in premier League, Fulham in primis ma anche in questo caso offerte vere e congrue ne sono arrivate poche: la Fiorentina spera di monetizzare un po’ da un giocatore pagato nel gennaio 2020 sei milioni dalla Spal. La valutazione, per un profilo che ha disputato le competizioni europee, è di almeno dieci milioni. In entrambi i casi a sfavorire grosse possibilità di aste, e, di conseguenza, maxi offerte è anche la situazione contrattuale: sia Igor che Amrabat hanno il contratto in scadenza nel 2024 e quindi chi si approccia a loro lo fa con la consapevolezza di poter risparmiare ed eventualmente di fiutare il parametro zero. Certo la società potrebbe far valere per tutti e due l’opzione di allungamento fino al 2025 ma i tempi resterebbero comunque risicati. Così dopo le maxi plusvalenze per Chiesa e Vlahovic, frutto dell’eredità della passata gestione, il tesoretto dal parco giocatori attuali resta contenuto.