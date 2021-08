Come sottolinea il Corriere Fiorentino, l'arrivo di Torreira alla Fiorentina allontana Sofyan Amrabat, altro nome molto chiacchierato di casa viola. Oltre al marocchino, Torreira prelude anche alla cessione di Duncan. Con Bonaventura, Castrovilli e Maleh, a centrocampo comunque le alternative per Italiano ora certo non mancano.