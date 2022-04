AMRABAT, Adesso tocca a lui guidare il centrocampo

Il Corriere dello Sport scrive che, dopo il ko di Torreira, adesso Sofyan Amrabat salirà in plancia di comando. Il centrocampista marocchino, in campionato, ha messo insieme appena 571 minuti giocati, spalmati in 19 partite: è sceso in campo dall’inizio soltanto in quattro occasioni, di cui due per sostituire proprio il play uruguaiano. A La Spezia ha trovato pure il suo primo gol in viola (dall’estate 2020), cancellando con una giocata da tre punti l’errore da cui era nato il momentaneo pareggio firmato da Agudelo. A Napoli, nella seconda partita giocata senza Torreira, è stato il migliore tra i centrocampisti della sua squadra, con una ferocia agonistica capace di mettere alla corda la squadra di Spalletti: sa come fare, ora tocca a lui riavvolgere il nastro, perché in ballo c’è l’Europa.