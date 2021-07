AMICHEVOLE, Verso il 4-3-3 con Saponara e Sottil

Anche nella gara di oggi non si prescinderà dal 4-3-3 e dai principi sui quali l’allenatore ha lavorato in questa prima settimana di ritiro. Davanti a Terracciano, dunque, dovrebbero agire Venuti a destra, Milenkovic e Ranieri centrali con Terzic sulla sinistra. A centrocampo spetterà a Krastev dirigere la regia del gioco, con Duncan e Agostinelli che sono per ora i favoriti per giostrare nel ruolo di mezzali. Davanti, infine, Italiano non ha intenzione di rinunciare a Vlahovic mentre ai suoi fianchi viaggiano spediti verso una maglia da titolare Saponara e Sottil. Lo scrive La Nazione.