ALVINI, Un piacere giocare davanti alla Fiesole

"Vendevo le suole delle scarpe, in pratica non ho mai smesso. Allenavo e vendevo, qualunque fosse la categoria. L’ho fatto per 22 anni, fino al 2013". Non ci sarebbe niente di eccezionale se non fosse che domenica Massimiliano Alvini, 52 anni, di Fucecchio, si siederà sulla panchina degli ospiti dello stadio Franchi, per la sua prima partita di serie A. Dopo aver portato il Perugia ai playoff di B nella scorsa stagione, la neopromossa Cremonese — che esordirà proprio contro la Fiorentina — lo ha scelto per provare a salvarsi. Un altro allenatore toscano arrivato al vertice del pallone con i capelli bianchi e qualche ruga. I segni della gavetta. "Pensando alla gara, dico che prima di tutto sarà un piacere giocare davanti alla Fiesole. Ci sarà l’emozione di sapere che in tribuna avrò tantissimi amici che tifano Fiorentina, coi quali spesso siamo venuti da Fucecchio a vedere le partite. Poi c’è il grande rispetto che ho per la squadra e la società. Una rosa forte, con acquisti mirati per migliorare il progetto di Italiano, l’Europa, il centro sportivo... non voglio passare per ruffiano, ma c’è davvero tanto rispetto".