Altro sold out in Emilia: terzo esodo consecutivo per i tifosi viola
Terzo esodo per la terza trasferta emiliana della Fiorentina: dopo i 4mila di Reggio Emilia (contro il Sassuolo) e i 3mila del Tardini (contro il Parma) a Bologna saranno oltre 2500 i cuori viola presenti. Settore ospiti del Dall'Ara tutto esaurito, con la possibilità che la società di casa metta a disposizione un altro centinaio di biglietti per i fiorentini.
Lo scrive il Corriere dello Sport, che sottolinea come la Curva Fiesole, e non solo, rimanga a fianco della squadra in una partita che significa molto per la piazza, anche perché di fronte ci sarà il Bologna dell'amato/odiato Vincenzo Italiano, assente al Franchi per problemi di salute. La speranza è che l'esito sia diverso rispetto alle sfide con Sassuolo e Parma (cambierà il giorno, nei due precedenti si giocava di sabato).
