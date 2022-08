ACF-TWENTE, La città si prepara all'invasione olandese

A un giorno da Fiorentina-Twente, anche la città si prepara al ritorno in Europa e lo fa tutelandosi in vista dell'esodo olandese. La Nazione in edicola oggi tratta il tema degli accorgimenti presi dal comune per evitare episodi occorsi nel recente passato a Firenze, uno su tutti quello riguardante la gara contro il Groningen (allora allenato da Jans, attuale tecnico del Twente) nel 2007, con arresti, risse e qualche ferito. Oggi la Prefettura si riunirà per capire come gestire i più di 2000 tifosi provenienti da Enschede. Nonostante il Twente non abbia una tifoseria "famigerata", in città non si vuole rischiare ed intorno allo stadio sin dalle prime ore di domani ci saranno diversi controlli. In più si va verso la decisione di vietare gli alcolici dalla metà del pomeriggio di domani fino a mattina (provvedimento che riguarderà il centro e l'area limitrofa allo stadio).