ACF, Dodici partite in un mese e mezzo: il calendario

Dopo il primo tour de force che ha visto impegnata la Fiorentina nella prima parte di questa stagione adesso ne è in arrivo un altro per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, la squadra gigliata affronterà ben undici, dodici contando la trasferta di Bergamo già giocata, partite nel prossimo mese e mezzo prima della sosta per i Mondiali.

Si parte giovedì in Scozia nell'incontro decisivo per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta di Conference League contro gli Hearts, poi due partite consecutive al Franchi (il 10 ottobre contro la Lazio e il 13 sempre contro gli Hearts in coppa) e sempre di lunedì, il 17 a Lecce. Si prosegue con la partita contro l'Inter il 22 ottobre e con l'Istanbul Basksehir in arrivo a Firenze il 27 ottobre. Chiude il mese la trasferta alla Spezia contro la squadra dell'ex Dragowski. Apre il mese di novembre la partita contro il Riga (3 novembre) in Lettonia e seguono il 6 a Genova contro la Sampdoria, il 9 al Franchi contro la Salernitana e il 13 a San Siro contro il Milan per l'ultima gara prima della lunga sosta dei Mondiali.