A Milano per rimanere attaccati alla Champions: per il Corriere Fiorentino, Milan-Fiorentina è decisiva

vedi letture

Aprile, mese di rivelazioni. A Firenze si respira un’aria diversa e non solo per gli effluvi degli ultimi risultati: se il calcio giocato ha riportato entusiasmo e ambizioni nell’ambiente gigliato, ad elevare il livello di interesse e attenzione ha senza ombra di dubbio contribuito il ritorno in città di Rocco Commisso. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che analizza, oltre al ritorno a casa del patron viola, soprattutto l'importanza della partita di domani sera. Milan-Fiorentina è snodo cruciale per la stagione viola.

Sono 8 le partite che separano la Fiorentina dal gong del campionato, 5 delle quali nei fortini degli avversari: la squadra gigliata è sì reduce dalle esaltanti vittorie con Juventus e Atalanta, ma nel 2025 sono arrivate 4 sconfitte e un solo successo lontano dal Franchi (all’Olimpico contro la Lazio lo scorso 26 gennaio), e quella contro la compagine di Baroni resta peraltro l’unica affermazione in trasferta, in tutte le competizioni, nelle ultime 9 partite. Un quadro non idilliaco, che andrà migliorato già domani. Con chi? Pochi dubbi e due soli acciaccati. Scrive il Corriere: in attesa del recupero di Colpani, previsto per la prossima settimana, sarà una corsa contro il tempo per avere a disposizione Gosens: per il tedesco sarà decisivo l’allenamento odierno.