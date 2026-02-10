-17 alla salvezza. Servono 35 pt: gli esempi e le medie punti per la Fiorentina

vedi letture

Sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina, si fa un'analisi della corsa salvezza e di ciò che occorre ancora matematicamente alla Fiorentina. Perché mancano solo 14 giornate e la squadra di Vanoli ha solo 18 punti, con la certezza che con meno di 35 punti si rischia fortemente la retrocessione. È un dato offerto da Opta ma anche da una media degli ultimi 10 campionati. Per esempio, l’anno scorso a quota 32 si restava in A, l’Empoli andò giù con 31 punti; l’anno precedente, il Frosinone scese in B con 35; nel 2021-22 furono sufficienti 31 punti alla Salernitana per salvarsi. In questi dieci anni la quota salvezza è passata da un minimo di 31 a un massimo di 39 punti, a quota 38 non sono rimaste in A l’Empoli nel 2018-19 né il Carpi nel 2015-16. La media-salvezza di questo decennio è fissata in 34,8 punti. Arrotondato fa 35.

Dunque, scrive il Corriere, alla Fiorentina mancano sicuramente altri 17 punti. Finora la squadra di Pioli e poi di Vanoli ne ha fatti 18 in 24 gare, la media è di 0,75 punti ogni 90 minuti. Per farne 17 in 14 partite la media deve alzarsi a 1,21, con un incremento del 50 per cento rispetto a quella attuale. Per mettere insieme quei 17 punti c’è più di una possibilità aritmetica: 5 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, oppure 4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, o ancora 3 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, e infine 2 vittorie, 11 pareggi e 1 sconfitta. È chiaro che per farcela la Fiorentina deve cambiare completamente la sua marcia, qui si parla di una squadra che su 24 gare ne ha perse l’esatta metà.

Prendendo esempi del passato, sotto l’aspetto statistico i 18 punti conquistati dopo la 24ª giornata non sono indicativi se visti in prospettiva salvezza. Nel 2017-18, la Spal di Leonardo Semplici rimase in A quando in questa stessa giornata aveva 17 punti, uno in meno dei viola. L’anno seguente, l’Empoli finì in B nonostante i 21 punti, mentre il Bologna rimase in A quando ne aveva 18 sempre alla 24ª. Salvo il Cagliari nel 2020-21, è retrocesso il Venezia nel campionato seguente con gli stessi punti della Fiorentina di oggi. Può ancora succedere di tutto e questo è l’appiglio a cui si deve agganciare la squadra di Vanoli.